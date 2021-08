‘Falta de romantismo’: Veja o print da conversa de Gracyanne e Belo que viralizou

O print de uma conversa entre Gracyanne Barbosa e o marido, Belo, viralizou nas redes sociais e gerou muita polêmica entre os fãs do casal. Os seguidores teriam pedido uma captura de tela da última troca de mensagens com o cantor. Na mensagem, a frieza de Gracyanne quando Belo falava que a amava chamou atenção. As informações são do UOL.

A conversa entre o casal deu o que falar na Web. “A Gracyanne deixando o Belo no vácuo em todos os ‘eu te amo’ que ele manda”, observou um internauta. “Eu tô rindo tanto do print da conversa de Gracyanne com Belo. Ele todo romântico, meloso, falando eu te amo a cada mensagem. E ela ignorando todas”, comentou mais um. “Faltou romantismo”, brincou outro.

Em um post, de uma conta famosa do Instagram, Gracyanne se explicou: “Ele é assim o tempo todo e todos os dias. Eu que tenho um jeito de amar diferente, toda doida, mas ele entende [risos]. Te amo, Belo”, escreveu ela.