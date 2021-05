Fafá de Belém posta foto com look todo jeans e brinca: 'Britney Spears'

Dona de um carisma que encanta a todos, Fafá de Belém usou a sua conta oficial do Instagram para relembrar um clique em que aparece com um look todo jeans e brincou fazendo uma comparação com Britney Spears.

Esbanjando vitalidade aos 64 anos, a cantora escreveu. "Britney Spears no AMA de 2001 passando pra desejar uma Good Night para every”, brincou Fafá. A publicação divertida recebeu muitos elogios.

Nos comentários, famosos e fãs enalteceram a cantora e fizeram várias brincadeiras: "Cadê Justin?", brincou Marina, filha da cantora. "Mas é muito maravilhosa", escreveu Talita Rebouças. "Gata", elogiou Ana Paula Renault. "Quem é Britney quando se tem uma Fafá", "Eu estou disponível para ser o Justin", "Icônica", "Linda desde sempre", foram alguns dos comentários deixados no post.