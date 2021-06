Fábio Porchat se recusa a tirar foto com Luciano Huck: 'Melhor não'; entenda

Se tem um artista envolvido em alguma polêmica, é só buscar e surge uma foto da celebridade com o apresentador Luciano Huck. O meme é real, e foi revivido por Fábio Porchat e João Vicente, durante o “Papo de Segunda”, no GNT, que brincaram com a má fama do global e se negaram a tirar uma foto com ele.

"Vamos tirar uma foto com o Luciano. Se bem que não sei...João?", perguntou Porchat para o colega de elenco. "Não tira, não", respondeu João Vicente de Castro.

"Melhor não? Deixa nos stories, nos stories apaga em 24 horas. Você acha que não? Você acha arriscado?", indagou o humorista. "Vídeo já dá medo", respondeu João Vicente, aos risos.

Ao fundo, no entanto, Luciano Huck pareceu levar a brincadeira numa boa.