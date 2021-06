‘Arriscado’, diz Fábio Porchat ao se recusar tirar foto ao lado de Luciano Huck

Fábio Porchat causou polêmica ao se recusar a tirar uma foto com o apresentador global Luciano Huck, durante os bastidores do Papo de Segunda, comandado pelo humorista no canal da GNT, na segunda-feira (7). O motivo? Luciano virou meme nas redes sociais após posar com celebridades que, em seguida, por nenhuma explicação plausível fariam algo controverso.

“Vamos tirar uma foto com o Luciano. Se bem que não sei… João?”, disse Porchat, ao que o ator João Vicente de Castro respondeu: “Não tira, não”, brincando.

“Melhor não? Deixa nos stories, nos stories apaga em 24 horas. Você acha que não? Você acha arriscado?”, brincou ainda Porchat. Ao fundo, Huck ri de toda a situação.