Fábio Assunção fala sobre legalização de entorpecentes

O ator Fábio Assunção deu entrevista ao podcast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo, e falou sua opinião sobre a legalização das drogas.

No bate-papo, o ator, que está escalado para a nova novela das 21h da Rede Globo, Mania de Você, falou sobre um convite que recebeu. Fábio contou que recebeu um convite do presidente Lula (PT), para entrar em um grupo de políticas públicas. Tudo ocorreu antes do famosos ser preso, em 2017, por desacato e desobediência em Arcoverde (PE).

De acordo com ele, o grupo falaria sobre o tema das drogas no Brasil e mesmo sem o político, o coletivo continuou discutindo essa ideia, e inclusive, chegaram a elaborar junto do elenco da série, Onde Está Meu Coração, produção da GloboPlay.

Na entrevista, Fábio Assunção desabafou sobre a questão da internação compulsória. Ele deu sua opinião da efetividade dessa abordagem, que antes tinha a ideia de que, dependeria da própria pessoa de fazer acontecer o processo de cura, mas, percebeu que em alguns casos extremos, realmente a pessoa precisa ser pega para ser internada, declarando ser um assunto delicado e complicado.

Porém, o ator acabou falando sobre a necessidade de legalização das drogas, só que com um olhar mais humanizado, tirando o controle das substâncias, do crime organizado: “A legalização precisa ser entendida. Não é uma permissividade, não é uma torcida para que todo mundo use. É retirar isso do crime organizado e abordar o tema com afetividade. A sociedade precisa olhar para isso de uma forma mais humanizada, sabe?”.