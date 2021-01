Fã tenta derrubar foto de Pabllo Vittar de calcinha no Instagram; entenda

Um fã de Pabllo Vittar está fazendo campanha para que outros seguidores denunciem a última foto da artista no Instagram. O remix de "Lento", single de Lauren Jauregui com parceria de Pabllo Vittar, que chegou hoje aos streamings, foi o "pivô" para o pedido inusitado.

"Atenção Vittar Lovers, denunciem a última foto da Pabllo no Instagram", disse o perfil no Twitter.

Logo em seguida, o fã "explicou" sua decisão: "Acabou de anunciar o remix de 'Lento' e minutos depois matou o engajamento do anúncio postando uma foto desmontada, marcando a calcinha." "Ela tem a semana inteira para postar essa foto, não precisava ser hoje", acrescentou no mesmo post. “Se ela não liga para o próprio engajamento, a gente sim".

"Parece que a Pabllo não entende nada de Marketing", brincou um internauta nos comentários do tweet. "Meu Deus, as pessoas estão realmente levando ela a sério. Estou me mijando", disse outro. "O que o tempo livre não faz", acrescentou o terceiro.