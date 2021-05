Fã expõe perfil antigo de Gil do Vigor no Tinder e viraliza: 'Em missão'

Um rapaz viralizou no Twitter, nessa terça-feira (25), ao publicar imagens do perfil de Gilberto Nogueira, ex-participante do "BBB 21", no Tinder, em 2014 - muito antes do reality show da Globo. Na postagem, de quase sete anos atrás, o economista aparece abraçado com as irmãs Janielly e Juliana na foto de capa do aplicativo de relacionamento.

O autor da publicação, Orlando Dantas, não apenas compartilhou a imagem de capa do perfil no Tinder, mas também a descrição à época. "Atualmente Gil Nogueira está em missão São Paulo Norte. Enquanto Gilberto Nogueira estiver em missão estarei atualizando", diz o texto no perfil de Gilberto, que está prestes a lançar um livro.

Fãs do economista, claro, não deixaram de reagir ao ressurgimento do perfil no Tinder. "Gil do Vigor provendo entretenimento desde sempre", disse um admirador. "Eu estou rindo muito disso", brincou outro.