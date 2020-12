Ex-’The Voice’ fala sobre preconceito com quem vive com HIV: ‘Minha sorologia não define quem sou’

O Dia Mundial da Luta Contra a Aids foi na última segunda-feira (1), e o ex-”The Voice” Leandro Buenno aproveitou o momento para revelar em suas redes sociais, que é portador de HIV. Ele, que namora o modelo e influenciador digital Rodrigo Malafaia, sobrinho do pastor Silas Malafaia, destacou que sua "sorologia não define quem ele é".

"Sou artista, noivo, gay, feliz, e vivo com HIV. Como eu quero me vejam? Como quero ser tratado? Percebi ali, numa testagem de rotina, que a resposta para essas questões dependiam apenas de mim mesmo. Minha sorologia não define quem sou, meu destino, mas me ajudou a projetar quem eu quero ser no futuro", escreveu o cantor, em uma publicação feita no Instagram.

"Minha sorologia não dita quem vai estar ao meu lado. Vivo um relacionamento sorodiferente, onde me encontro com diagnóstico indetectável = intransmissível, regado de respeito e cumplicidade", explica ele sobre sua relação com o amado.

O artista ainda afirmou que usa a sua visibilidade para contribuir com a diminuição do preconceito: "Hoje, eu uso da minha voz para contribuir que uma parcela da sociedade seja vista e respeitada como merece. Não tenha vergonha daquilo que você realmente é, e entenda os propósitos que o universo (ou Deus, como preferirem) coloca na sua vida. Suas diferenças te tornam ainda mais incrível", concluiu.