Ex-noivo de Viviane Araújo manda indireta para atriz no dia do casamento dela

Ex-noivo de Viviane Araújo, o jogador Radamés fez um post no Instagram no dia do casamento da atriz com Guilherme Militão, que aconteceu numa cerimônia íntima no Rio de Janeiro, na quinta-feira.

Atualmente jogando no Brasiliense Futebol Clube e morando em Brasília, o atleta postou um registro do seu casamento com a mulher, a consultora financeira Caroline Furlan, com quem ele tem dois filhos, e fez questão de mostrar que está feliz da vida com o seu atual relacionamento.

“TBT do dia SIM mais certo que falei em toda a minha vida”, escreveu ele na legenda de um post no Instagram, marcando a mulher.

Para quem não sabe ou não lembra, Radamés teve um relacionamento de 10 anos com Viviane Araujo e terminou com ela em 2017, após algumas brigas. A atriz sempre teve um grande sonho em casar, já Radames, queria ser pai.

Pouco tempo depois da conturbada separação, ele começou o atual relacionamento com Caroline, com quem se casou em janeiro do ano passado, e realizou o grande sonho de ter dois filhos, um menino e uma menina. Radames também tem uma enteada, a quem também chama de filha.