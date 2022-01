Ex-namorada de Marilyn Manson acusa cantor de estuprá-la em clipe de 2007

A atriz Evan Rachel Woods, que vem acusando o ex-namorado Marilyn Manson de abusos sexuais, desde 2021, acaba de revelar no documentário “Phoenix Rising” que foi estuprada pelo cantor em 2007 durante as gravações de um clipe.

Ela afirma que o crime ocorreu durante a filmagem de “Heart-Shaped Glasses”, quando ela estava com apenas 19 anos e o cantor com 38 anos. “Discutimos uma cena de sexo simulada (...) Eu nunca concordei com isso?! Era um caos completo e eu não me sentia segura, ninguém estava cuidando de mim. Eu me sentia nojenta”, afirmou a atriz.

No entanto, quando as câmeras foram ligadas, o cantor a penetrou sem consentimento. “Foi quando o primeiro crime foi cometido contra mim. Eu fui estuprada diante das câmeras”, ressaltou. Outras mulheres também acusaram o cantor de abuso sexual e tortura.