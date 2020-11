Ex do sertanejo Marlon diz que mulher de Maicon sabia de traição e rompe com ela: 'Dei block'

A polêmica separação do sertanejo Marlon, da dupla com o irmão Maicon, continua rendendo. Letícia Oliveira, ex-mulher do cantor, contou em uma live com seguidores no Instagram que rompeu relações com a mulher de Maycon, seu ex-cunhado. O motivo? A proximidade dela com atual do seu ex-marido.

Questionada por um seguidor, Letícia disse que parou de seguir e de falar com a ex-concunhada após ver que ela curtiu a foto que Maria Clara, sua ex-melhor amiga, publicou de mãos dadas com seu ex-marido e assumindo o romance. "Se ela curtiu, é porque sabia da traição (de Marlon com Maria Clara), então fui lá e dei block", contou, afirmando ainda que não chegou a receber nenhuma intimação referente à queixa que o ex-marido e a atual fizeram contra ela por calúnia e difamação.

O sertanejo, inclusive, tentou um processo contra a imprensa. para impedir publicações sobre o fim do seu casamento. A ação foi protocolada na Vara do Juizado Especial Cível do Foro Central, em São Paulo, no dia 19 de novembro, e o cantor alega que sua imagem está sendo prejudicada pela ex. No entanto, a juíza Eliana Adorno de Toledo Tavares indeferiu o pedido no mesmo dia, alegando que "a liberdade de imprensa deveprevalecer à tentativa de censura".