Ex-caloteiro? Caio Afiune conta que já pagou suas dívidas

O ex-BBB 21 Caio Afiune ganhou fama de caloteiro mesmo antes de entrar no reality da Globo, após internautas descobrirem dívidas do fazendeiro. Mas agora, os dias de devedor ficaram para trás. Ele garantiu que já pagou tudo. As informações são do UOL.

Em entrevista a Danilo Gentilli, no "The Noite", Caio afirmou: "Graças a Deus, na primeira semana... Agora quero continuar com as minhas coisas do agronegócio".

A fama de “Caio Caloteiro” veio quando foi descoberto que o fazendeiro havia acumulado uma dívida de 28 cheques sem fundo. O valor, de acordo com as reportagens da época do início do “Big Brother Brasil 21”, girava em torno de R$ 37 mil.