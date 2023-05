Ex-Beatle Paul McCartney anuncia show pelo Brasil; confira quando será o retorno do artista

O lendário músico britânico Paul McCartney já tem planos para retornar ao Brasil em 2023. O ex-Beatle deve chegar ao país no final de novembro. As datas e locais das apresentações ainda estão indefinidos.

Paul subiu ao palco do Brasil, pela última vez, em 2019, durante a The Freshen Up Tour, em São Paulo (SP) e Curitiba (PR). Já em 2017, o artista fez outra turnê bem sucedida no país que gerou a música "Back in Brazil", presente em seu álbum "Egypt Station". Naquela ocasião, ele bateu a marca de 1,5 milhão de ingressos vendidos no país, se tornando o artista internacional com mais ingressos vendidos no Brasil.

VEJA MAIS

Além das suas turnês pagas, em 1993, o cantor fez um show gratuito na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, como parte das comemorações dos 300 anos da cidade. O show foi parte da The New World Tour, que Paul empreendia na época.

Qual a trajetória solo de Paul McCartney?

Paul McCartney tem 80 anos. Atualmente, vive uma carreira solo de sucesso desde seu primeiro álbum "McCartney", lançado em 1970. Nele há o hit "Maybe I'm Amazed". De 1971 a 1979, ele gravou e se apresentou como Paul McCartney & The Wings, gerando clássicos de seu repertório como "My Love", "Band on The Run" e "Silly Love Songs". Seu álbum mais recente, "McCartney III", foi lançado no final de 2020 durante a pandemia do coronavírus.