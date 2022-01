Ex-BBB Vivian Amorim anuncia a chegada de sua primogênita Malu

Nasceu a primeira filha da advogada e ex-BBB Vivian Amorim, a pequena Malu, na tarde desta quinta-feira (27/01). A ‘menininha’ veio ao mundo prematuramente e é filha da ex-sister com Léo Hirschmann. A influencer comunicou a chegada da bebê aos fãs em uma publicação feita nas redes sociais.

Vivian publicou uma foto com a filha no colo ao lado do companheiro. O casal aparece segurando uma placa com as informações de Malu, que nasceu com 3,4 Kg e à meia-noite e meia, em Manaus (AM). Apesar do ‘susto’ com a prematuridade da bebê, a ex-BBB garantiu aos seguidores que ambas estão ‘super bem e venceram um parto natural’.

“Depois a gente volta aqui para contar tudo com calma para vocês, mas desde já fica aqui o nosso agradecimento pelo carinho de sempre, pela torcida, pela força, pelos votos de felicidade e pelas orações”, afirmou, em um trecho da publicação.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)