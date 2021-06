Ex-BBB Sarah turbina o bumbum e coloca silicone; Antes e depois viralizam na Web

Uma das sisters que mais chamaram atenção no ‘BBB 21’, Sarah Andrade passou por uma Lipoaspiração de Alta Definição (Lipo LAD), colocou silicone nos seios e aproveitou para dar uma turbinada no bumbum enxertando gordura, retirando de outras regiões do corpo para colocar nos glúteos.

O procedimento, que aconteceu no último final de semana, já estava marcado desde antes de sua entrada no Big Brother Brasil. Nas redes sociais, as imagens de antes e depois das plásticas acabaram viralizando em perfis de fofocas e famosos. Nas fotos, é possível notar uma grande diferença entre o antes e depois.

(Reprodução: Instagram)

A cirurgia foi realizada na mesma clínica que atendeu Viih Tube e Rafaella Santos, irmã de Neymar, entre outras famosas. “Estou sumidinha? Estou sumidinha, mas temos motivos para isso (risos). Eu fiz, nesse final de semana, uma cirurgia, mas estou bem, está tudo certo por aqui, foi uma cirurgia de estética, mas estou bem, já estou em casa. [...] Eu estava mais de cama, mais quietinha, então por isso que eu não estava fazendo stories”, disse Sarah.

De acordo com a ex-BBB, a repaginada geral era uma vontade antiga. “Vocês já sabiam que era uma vontade minha antes do programa, eu já estava programando isso”, ressaltou. “Só para constar, não tinha falado antes para vocês para esconder não, tá gente? Vocês sabem que eu sou dessas pessoas que gostam desses negócios de energia, eu tenho minhas superstições aqui. Preferia contar só depois que já estivesse tudo certo, que eu já estivesse com tudo resolvido, em casa”, continuou ela.

(Reprodução: Instagram)

Ao final, Sarah tranquilizou os fãs: “Está tudo bem comigo, graças a Deus, estou muito feliz com os resultados”, declarou.