Ex-BBB Mari Gonzalez dá dicas de beleza nas plataformas digitais

A ex-BBB e digital influencer Mari Gonzalez deu dicas de beleza e autoestima para suas seguidoras nas plataformas digitais. “Amo cuidar da minha saúde mental. Autoconhecimento é tudo! Faço terapia, pratico atividade física, medito e não deixo de me conectar espiritualmente”.

A beldade também revelou qual foi o melhor conselho que recebeu da mãe. “Um dia, minha mãe me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Quando entregamos uma situação nas mãos de Deus, precisamos confiar de todo coração. Se confiamos, não há necessidade de angústia.”

A rotina de beleza é da musa inclui protetor solar, vitamina C e ácido hialurônico: “Duas coisas que não deixo fazer: protetor solar logo pela manhã e ir dormir com a pele bem limpinha. Uso vitamina C, ácido hialurônico (que é maravilhoso!), adoro aqueles rolinhos de massagem. Por sinal, dica: coloca na geladeira e passa ele geladinho no rosto, bom demais!”, contou a ex-bBB.

“Minha make de todo dia é uma base leve, um blush rosinha, hidratante labial e uma máscara babado de cílios!”, completou.