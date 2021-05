Ex-BBB, Marcela Mc Gowan faz ensaio de lingerie com a namorada cantora: 'Liberdade'

A ex-sister Marcela Mc Gowan e a namorada, a cantora Luiza, da dupla com Maurílio, fizeram um ensaio juntas para uma marca de lingerie. As duas mostraram o resultado do ensaio em suas redes sociais e aproveitaram o momento para se declarar uma para outra.

Marcela publicou uma imagem em que aparece sorrindo, em peças de cor vinho e escreveu sobre o sentimento de ver o resultado da sessão de fotos. "As maiores palavras que me vem a cabeça pensando no nosso amor é LIBERDADE (de amar, de ser, de falar), e LEVEZA, e foi exatamente o que senti vendo o resultado da campanha linda que a @loungerie nos convidou pra celebrar o DIA de AMAR!", declarou a médica.

E Luiza compartilhou um clique em que as duas estão abraçadas usando peças brancas. A sertaneja aproveitou o momento e também fez uma declaração para a namorada.

"Eu e minha dupla da vida na campanha Dia de amar, pra @loungerie. Queria dizer que to apaixonada por esse ensaio... por essa mulher eu já to há muito tempo! Aproveitando pra te falar que com você eu topo qualquer coisa", escreveu a sertaneja.