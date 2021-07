Ex-BBB Camilla de Lucas diz que já ganhou mais de um milhão "Já fiz o meu prêmio do BBB"

Milionária é ela! A ex-bbb Camilla de Lucas afirmou que já conseguiu o montante equivalente ao prêmio de primeiro lugar do Big Brother Brasil. "Já fiz o meu prêmio do "BBB" com alguns contratos. Quando a gente está lá dentro, não tem noção de como as coisas acontecem aqui fora e nem como as coisas costumam repercutir. Felizmente, em menos de um mês do programa, consegui fazer além do valor do prêmio. Então, estou muito feliz de transformar minha vida com o que eu trabalho", afirmou.

A influencer fez questão de lembrar sobre críticas que recebeu por admitir ter resistência à transição capilar. Frequentemente, Camilla surge com perucas de cabelo liso, cacheado ou crespo. "Percebo que estes comentários sobre meu cabelo não são da grande maioria. Algumas pessoas ainda não entenderam e acabam sendo ignorantes para entender a questão da estética da mulher negra. Então, a gente tem que separar. Eu sou uma mulher negra e sou uma mulher livre que pode usar o cabelo que quiser. Tenho o cabelo crespo. Obviamente é o cabelo que predomina (entre as escolhas dela, de perucas, por exemplo). E não é o único cabelo específico de quando a gente fala de pessoas negras. Pessoas negras também nascem com o cabelo liso. Quando eu falo de transição capilar, ela vai além disso. É uma questão de aceitação. Isso significa que eu me acho bonita com diversos tipos de cabelo. E o cabelo crespo que é o meu cabelo, o cabelo com que nasci, é mais um tipo de cabelo que amo", explicou.