Ex-BBB Antonela posa para capa de revista e revela que veste o mesmo manequim de 17 anos atrás

A modelo e influencer, Antonela Avellaneda, que está atualmente participando do reality show “A ilha”, apresentado por Sabrina Sato, compartilhou com seus fãs sua mais nova capa para a revista americana “Fashion Magazine NYC” e compartilhou que seu manequim continua o mesmo que há 17 anos, quando participou do “Big Brother Brasil”.

“Muita coisa mudou nos últimos 17 anos, mas meu manequim não foi um deles”, afirma a modelo. “Eu mudei muito, e minha rotina de exercícios e alimentação também, meu manequim é o único constante”.

“Naquela época eu era muito imatura, eu tenho orgulho de ter mudado isso sobre mim”, completa. “E em relação ao meu físico, apesar de ter aumentado a massa magra do meu corpo, ele continua o mesmo, apenas mais forte e resistente”.

Aliás, a beldade está envolvida em uma polêmica do reality show Ilha Record, que já estava dando o que falar antes da estreia do programa: a suposta traição de Pyong Lee a Sammy Lee, em que o hipnólogo teria ido para a cama com Antonela.

Porém, nas cenas exibidas na segunda-feira, 16 de agosto, foi mostrado que nada rolou entre os dois participantes, gerando diversos comentários negativos por parte do público.

Ainda, surgiram rumores que Antonela Avellaneda na verdade seria casada, levantando ainda mais suspeitas de que tudo não passaria de uma jogada de marketing entre os participantes, o que a própria Antonela revelou ao site de Hugo Gloss em entrevista sobre o assunto.

“Eu percebi que a minha estratégia podia dar mais certo que as outras, então para mim é um jogo. Tudo o que aconteceu no reality, independente das provas, das alianças, das votações, tudo para mim foi parte de uma grande estratégia que eu montei aqui fora, antes de entrar na Ilha Record”, afirmou ela, antes de detalhar que já havia conversado com Pyong.

“Nós combinamos a estratégia, cada movimento, cada palavra, combinamos até quais seriam as minhas alianças. Eu joguei por mim! Para ganhar os R$ 500 mil. Eu entrei para jogar e joguei!”, explicou.