Ex-atriz pornô acusa Andressa Urach de 'ingratidão' por ter deixado igreja

Viviane Brunieri, a ex-“Ronaldinha”, decidiu dar sua opinião sobre a "nova fase" de Andressa Urach, que após anos na igreja Universal deixou a religião e anunciou sua volta ao Miss Bumbum, como sócia e garota-propaganda. A ex-vice Miss Bumbum já deixou claro que não se importa com as críticas a seu respeito.

O apelido de "Ronaldinha" surgiu quando ela namorou Ronaldo Fenômeno nos anos 1990. Segundo Viviane, que já admitiu ter se arrependido de fazer filmes pornográficos, as duas chegaram a ser colegas de agência de modelos e disse que acreditou na conversão de Urach, em 2014, mas avaliou que agora ela está sendo "ingrata" com a religião que "a acolheu".

"É muito delicado esse assunto. Falo com muito temor e dor no coração, porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Ela passou a ser referência da louca que cuspia na cara dos outros e Deus fez uma obra linda na vida dela. (...) A gente acaba sabendo das coisas. Mas nunca imaginei que tivesse sido tão obscuro o caminho que ela percorreu. E com tudo isso e a quase morte e a conversão, ela passou a ser referência para muitas jovens. Eu mesma a indicava, pedia para seguirem ela nas redes sociais, comprassem seu livro", declarou ela em entrevista à Quem.

"Acreditei na conversão dela, sim. Mas a própria palavra de Deus diz: 'Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca'. (...) Teve uma vez que ela já havia cedido e depois voltou. E Deus é misericordioso e deu mais uma chance. Porém, o que ela tem feito agora não é legal. Você querer sair de uma igreja por discordar, tudo bem. Lembrando que foram eles quem a acolheram quando ela precisou. É muita ingratidão", argumentou Vivi, de 44 anos.

A ex-modelo ainda criticou Urach por "expor o pecado como algo natural", "profetizando" que a ex-"A Fazenda 6" será castigada por suas atitudes.

"É muito triste. Oro pela vida dela e para que ela caia na real e lembre de tudo que passou, como ela mesma testemunhou em seu livro. Ela realmente é um testemunho vivo do poder de Deus. Ela foi restaurada, curada. Entendo que essa pandemia trouxe muita dificuldade financeira para muita gente. O problema dela não é nem ser seduzida pelo dinheiro e, sim, zombar e brincar com a palavra de Deus. Ressalto que o problema não é ceder a tentação e, sim, expor o pecado para as pessoas como algo natural. Isso realmente lhe trará consequências horríveis. Que Deus tenha misericórdia dela", lamentou.

Apesar das críticas sobre sua nova postura, em entrevistas recentes, Urach afirmou que continua seguindo Jesus, e que a transformação de suas opiniões atingiu apenas "as normas feitas pelos homens".