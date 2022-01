Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro revela mágoa com Gisele Bündchen; entenda

Helô Pinheiro revelou uma antiga mágoa com a modelo Gisele Bündchen. A eterna Garota de Ipanema relembrou um caso que a chateou durante o desfile de abertura dos Jogos Olímpicos em 2016, em entrevista ao podcast Papagaio Falante. As informações são do Correio Braziliense.

Para ela, a naturalidade da modelo, que é do Rio Grande do Sul, pesou na escolha do desfile oficial da abertura da programação. "Realmente, não é ciúmes. Eu fiquei realmente um pouco indignada porque ela não é carioca, não é do Rio de Janeiro e a música tem a ver com o Rio. Não que ela não merecesse estar ali desfilando, mas que tocasse uma Aquarela do Brasil, uma música brasileira, mas não aquela que eles me deram de presente. Eu sou sincera, doeu no meu coração", contou.

O desfile contou, é claro, com a música Garota de Ipanema, um dos clássicos da Música Popular Brasileira, que faz referência à Helô. "Você não sabe a revolução que foi isso. Ela poderia se encontrar comigo no meio da passarela e uma dá uma florzinha para a outra, qualquer mimo e tudo bem. Mas não, foi uma coisa tão doída porque eu não esperava. Depois também eu até pensei: 'Ela vai ligar, vai dizer o porquê'. Não ligou nunca", comentou.

Após revelar que o motivo da mágoa era por não ter sido consultada sobre a música de sucesso vinculada à sua história, a apresentadora ainda relembrou a conversa com Anitta, antes dela gravar o clipe do hit Girl From Rio.

"Elas têm um contato [Gisele e a filha da Helô], não custava nada só dizer um: ‘Eu vou’. Como foi Anitta, ela agora para colocar a música Garota de Ipanema em partes, ela ligou, procurou saber, depois ainda me mandou uma vitrolinha com o disco. Foi super simpática, super educada. Acho que isso é uma questão até de gentileza, foi muito legal. Agora, a Gisele realmente pisou na bola", pontuou.