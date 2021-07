Estrela de 'Viúva Negra', Scarlett Johansson espera o segundo filho

A atriz Scarlett Johansson, de 36 anos de idade, a Viúva Negra dos filmes da Marvel/Disney Studios, está grávida pela segunda vez, conforme notícia publicada pelo site Page Six, do jornal The New York Post.

O bebê é o primeiro filho de Scarlett com o atual marido, o comediante Colin Jost, de 36 anos, do Saturday Night Live, com quem se casou no ano passado. A atriz já é mãe de Rose Dorothy Dauriac, 6, do relacionamento anterior com o jornalista francês Romain Dauriac, com quem ficou casada de 2014 a 2017.

“Scarlett deve dar à luz em breve e ela e Colin estão emocionados”, disse uma das fontes ao Page Six. “Scarlett está grávida, mas tem mantido tudo com muita discrição”, disse outro informante ao veículo.

Os boatos de que estaria grávida começaram a pipocar na imprensa internacional no mês passado, quando Scarlett não participou de diversos eventos de lançamento de “Viúva Negra”, filme solo da personagem que ela interpretou na franquia Os Vingadores.

Recentemente, Scarlett participou do programa Tonight Show With Jimmy Fallon, mas a câmera lhe mostrava apenas dos ombros pra cima, sem exibir a barriga, que já estaria bem evidente o que, claro, colocou ainda mais lenha na fogueira dos rumores de que havia bebê na área.