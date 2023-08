Estrela de reality é alertada por fãs sobre 'caroço' e descobre nódulo na garganta

Samie Elishi, 23 anos, estrela do reality show Love Island, no Brasil conhecido como 'Ilha do Amor', foi submetida a uma cirurgia de hemitireoidectomia para retirar um nódulo na garganta. A ex participante foi alertada por um seguidor por conta de 'caroço'.

Fãs fizeram o alerta sobre a possibilidade de um câncer na tireoide. Por conta disso, a influencer decidiu fazer exames após receber uma enxurrada de mensagens em vídeo compartilhado em seu canal do YouTube.

VEJA MAIS

"Minha família e amigos disseram que começaram a receber mensagens de garotas dizendo que eu tinha um caroço no pescoço com fotos dizendo que eu poderia ter câncer de tireoide. Achava que as pessoas eram loucas e descartava isso. Eu não fazia ideia, poderia ter ficado com isso no meu pescoço por mais 10 anos. Sinto que meu propósito de participar do programa foi descobrir isso. Por conta da minha participação, os fãs acabaram se envolvendo tanto, que perceberam isso", contou ela ao Newsbeat da BBC.

Samie compartilhou o resultado e tranquilizou os fãs após a cirurgia de hemitireoidectomia para impedir o crescimento do nódulo, que felizmente era benigno. Na operação ela fez biópsia para verificar se o tumor era cancerígeno.

"Acabamos de receber uma notícia muito boa, meu cirurgião acabou de me ligar e disse que o nódulo no meu pescoço não é cancerígeno e é apenas um tumor benigno. Então, temos prosecco para comemorar", comemorou ela no Instagram.

Samie foi internada no hospital no início da semana passada: "Meu pescoço ainda está cicatrizando e esta primeira foto foi tirada hoje depois que removi o curativo, mas não poderia estar mais feliz".