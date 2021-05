Escalado para o reboot do RBD, Sergio Mayer Mori diz que 'odeia' cantar as músicas do grupo

Sergio Mayer Mori, que está confirmado para o elenco do reboot Rebelde da Netflix, que estreia em 2022, decepcionou os fãs com recente declaração feita em live no Instagram. Ele disse que não gosta de cantar as músicas originais do RBD.

“(Os fãs) Pedem muitas (músicas) do RBD e eu vou te dizer uma coisa: Sim, estou sim, estou no projeto, sim estou no RBD, sim tenho que cantá-las (as músicas do RBD), porque eu tenho que cantá-las por contrato, mas odeio RBD, essa é a realidade. Não gosto das músicas”, admitiu.

O público reagiu nas redes sociais. E o ator Christian Chávez, que interpretou Giovanni na novela original, rebateu: “Que triste falar que odeia algo que tantos amam”, postou no Stories.

O reboot da novela mexicana vai trazer um novo elenco com Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selen, Alejandro Puente e a brasileira Giovanna Grigio.