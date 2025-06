Eric Dane, de 'Grey’s Anatomy', fala sobre diagnóstico de ELA e emociona fãs

Conhecido pelo papel do médico Mark Sloan em Grey’s Anatomy, o ator Eric Dane, de 52 anos, falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa incurável que afeta os movimentos e a musculatura. A declaração foi dada ao programa norte-americano Good Morning America, em entrevista conduzida por Diane Sawyer e divulgada na quinta-feira (12).

Assista à prévia abaixo:

Dane descreveu o impacto da doença no cotidiano: “Eu acordo todos os dias e sou imediatamente lembrado de que isso está acontecendo. Não é um sonho”. O diagnóstico foi revelado em abril deste ano. Desde então, a vida pessoal do ator mudou. Ele voltou a se aproximar da ex-esposa, a atriz Rebecca Gayheart, com quem cancelou o processo de divórcio após sete anos de separação. Juntos, eles são pais de duas adolescentes: Billie, de 15 anos, e Georgia, de 13.

VEJA MAIS:

Apesar do quadro progressivo da doença, o ator demonstrou força e otimismo.

“Não sinto que essa seja a conclusão da minha história. Não sinto que esse seja o meu fim”, declarou.

Ele também contou que pretende retomar as gravações da série Euphoria, da qual participa desde 2019.

Doença rara também afeta outras personalidades

A ELA, conhecida nos Estados Unidos como doença de Lou Gehrig, já acometeu outros nomes conhecidos do público, como Bryan Randall, parceiro da atriz Sandra Bullock, e o animador Stephen Hillenburg, criador de Bob Esponja. A condição compromete a comunicação entre o cérebro e os músculos, evoluindo para perda dos movimentos e, em estágios avançados, da fala e da respiração.