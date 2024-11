Emocionada, Fafá de Belém se despede de Agnaldo Rayol e destaca conexão do cantor com o Pará

A cantora Fafá de Belém destacou que desde a sua infância a voz de Agnaldo Rayol, que faleceu nesta segunda-feira (04), marcava o seu cotidiano. A belenense emocionada, fala que por conta da sua mãe que era fã do cantor, ela passou a ouvir bastante o artista na sua infância.

Além disso, Fafá destacou que o músico tinha família em Belém. Agnaldo Rayol também já cantou para Nossa Senhora de Nazaré, no Círio.

“Um dos maiores cantores desse país, Agnaldo com 86 anos continuava com a voz absolutamente perfeita, cristalina, com pujança e emissão. Uma das pessoas mais bem humoradas que já conheci na vida. Foi uma grande honra conhecer Agnaldo, gravar com ele e estar com ele em muitas situações. Minha mãe era fã de Agnaldo, ele sempre fez parte da minha vida. Ele tinha família em Belém e a primeira vez que eu o vi, eu tremia... é lamentável essa perda. Um exemplo para todos nós cantores! Agnaldo nunca foi passageiro, ele sempre foi e continuará sendo porque está eternizado em tudo o que fez: cinema, televisão, música... com ele se perde muita coisa, mas eu perco um amigo”, disse.