Emanuelle Pamplona prova que fica bonita até de cueca

De Gaspar, Santa Catarina, Emanuelle Pamplona largou tudo para realizar o sonho de ser bailarina do Domingão do Faustão. A gata se formou em Administração no ano passado. Ela fez estágio na parte administrativa de um RH e também em uma empresa de contabilidade.

Ao Gshow, a jovem, que já foi vice Miss Santa Catarina, em 2017, falou sobre sua relação com o balé e como faz para cuidar da boa forma. Emanuele acaba de voltar à clínica do nutrólogo Dr. Fernando Cerqueira, em São Paulo (SP). A modelo, que já esbanja um corpão, está seguindo as orientações do especialista para ganhar mais massa muscular.

Sobre o balé, a bela disse: “Foi amor à primeira vista. Desde o primeiro momento, eu soube que era o que eu queria para minha vida. Hoje me sinto muito realizada”, conta.

Em recente ensaio, A bailarina posou de cueca. Mulher pode ficar sexy usando cueca? Emanuele Pamplona provou que sim. A modelo foi convidada por uma marca de underwear para estrelar o lançamento da campanha 2020.

Pelas lentes do fotógrafo Eurico Freire e na companhia do modelo Felipe Martins, Emanuele mostrou toda a beleza no ensaio da grife Under UP inspirado na liberdade e no conforto. As fotos ainda tiveram um cenário paradisíaco: Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

Modelo há 12 anos, Emanuelle sempre teve o apoio da família para realizar seus sonhos e, inclusive, quando contou que se mudaria para São Paulo, teve todo o suporte dos familiares. A bailarina revela que a experiência de trabalhar no Domingão do Faustão tem sido inesquecível.