Em nova série documental, Anitta revela que foi estuprada aos 15 anos

Anitta estreou nova série documental na Netflix, onde conta que que sofreu um estupro na adolescência, "aos 14 ou 15 anos". A cantora fala sobre a violência que foi vítima na adolescência logo no primeiro episódio de "Anitta: Made In Honório".

Atenção: conteúdo sensível abaixo

Anitta optou por gravar sozinha o depoimento em que conta sobre o estupro que sofreu. Quase sem encarar a câmera, ela conta alguns detalhes da noite de terror que viveu com um homem que a manipulou e a forçou a fazer sexo, cometendo o crime.

"Eu falei que não queria mais, mas ele não me ouviu. Ele não falou nada. Ele só seguiu fazendo o que queria fazer. Quando ele acabou, ele saiu, foi abrir uma cerveja, e eu fiquei olhando para a cama cheia de sangue. Faz muito pouco tempo que eu parei de achar que isso é culpa minha", conta

Anitta levou alguns anos para tomar coragem e contar tudo para a família. Na série, um dos irmãos dela, Renan, conta que ela pediu que eles não a encarassem enquanto ela relatava o crime. É evidente o desconforto da cantora em falar sobre o assunto.

Larissa de Macedo Machado é o nome de batismo da cantora que conhecemos como Anitta. Como ela criou essa personagem é a pergunta que a artista ouve há dez anos, desde o início da carreira. Na série documental, ela quis finalmente contar a história por trás do nome artístico.

"A Anitta nasceu da minha vontade e necessidade de ser uma mulher corajosa que nunca ninguém pudesse machucar. E que nunca ninguém pudesse fazer chorar e magoar. Que sempre tivesse uma saída para tudo", disse a cantora. A partir daí, surgiu uma artista bastante exigente com seu trabalho e equipe. Horas a fio de dedicação, viagens para cumprir compromissos que a levaram até mesmo a três países no mesmo dia, horas livres contadas para aproveitar ao lado da família e muitos relacionamentos amorosos nada duradouros.

Mostrando muito dos bastidores, a cantora dá uma esnobada no show do Rock in Rio, que não saiu exatamente como ela queria, e prioriza a reprodução do mesmo show que fez em Honório Gurgel, bairro onde cresceu no subúrbio do Rio. Cenas da apresentação permeiam a série e também fazem o "gran finale".

"Made In Honório" entrou na Netflix Brasil à meia-noite e, nas primeiras horas no ar, já virou o assunto mais comentado no Twitter, provando a força do fandom. Assim como "Vai Anitta", outra série que ela lançou com a gigante do streaming em 2018, são seis episódios de pouco mais de 30 minutos cada.