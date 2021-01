Em meio a acusação de agressões, Nego do Borel lança música sobre recomeço: 'Quem nunca teve erro?'

Nego do Borel lançou sua primeira música após as acusações de abuso físico e psicológico contra a ex, Duda Reis, afirmando que compôs a letra pensando em seu "recomeço". Na canção, o cantor fala sobre "estar preso no passado" e questiona "quem nunca teve erro?". O trabalho foi lançado à meia-noite nas plataformas digitais. Ouça:

"Sei que vou lembrar depois de você, daqueles momentos a sós sem querer. Está tudo fresco na memória. Eu sei eu errei, mas quem nunca teve erro algum? Coração vagabundo, mas eu tenho um. Sei que estou preso no passado, atormentando minha mente, mas vou fazer diferente, tudo isso aqui daqui pra frente", diz um dos trechos.

Na madrugada desta sexta, pouco após o lançamento, Nego usou seus stories para explicar sua intenção por trás da nova música: "Eu sei que são muitas pessoas que gostam de mim e acreditam no meu trabalho, esses dias tem sido difíceis, fazia tempo que eu não parava pra compor uma canção, então eu parei e deixei meu coração falar".

"A partir de hoje eu quero só fazer o que mais amo, que são minhas músicas e trabalhar bastante! Por favor escutem essa canção", pediu o cantor.

Ele ainda anunciou que disponibilizará o clipe da canção ao meio-dia de hoje, em seu canal no Youtube, dando uma prévia do vídeo em preto e branco, em que aparece cantando sozinho.