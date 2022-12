Em entrevista reveladora, Lexa conta seu recorde sexual com MC Guimê: ‘trepadeiras’

Mais uma famosa foi posta na parede e revelou vários detalhes sobre sua vida sexual durante entrevista ao “Lady Night”, com Tatá Werneck. Desta vez, a funkeira Lexa compartilhou alguns momentos íntimos de quando ainda estava casada com MC Guimê.

VEJA MAIS

No bate-papo, Tatá perguntou a Lexa sobre o recorde de relações sexuais que ela e o então companheiro bateram em um único dia. Sem pensar duas vezes, a cantora expôs: "Oito. Isso eu sei, porque uma vez eu contei”, relembrou.

Após a confissão, Tata brincou e fingiu estar bastante espantada. “Isso foi bem lá no início (do relacionamento). Quando a gente começa a namorar, a gente parece duas coisas trepadeiras”, disse Lexa, fazendo a plateia rir com a comparação. Confira:

Vale destacar que a participação de Lexa no “Lady Night”, foi gravada em junho, embora tenha ido ao ar nesta semana. Naquele momento, a cantora e Guimê ainda eram um casal. Os dois oficializaram a separação em outubro.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)