Em Belém, Whindersson Nunes posta fotos e brinca com semelhança com Vitão

Em sua passagem por Belém, Whindersson Nunes voltou a brincar sobre sua semelhança com o cantor Vitão, com uma série de fotos em seu Instagram. Com os cabelos cacheados, o humorista brincou sobre os comentários que tem recebido quanto à semelhança com o namorado de sua ex, Luísa Sonza.

"Já sei o que você vai comentar. Vocês são muito previsíveis. Seus pilantras", escreveu ele, na legenda acrescentando emojis de gargalhadas.

A tarde desta terça-feira, 20, foi marcada pelo burburinho nas redes sociais com a notícia de que o youtuber Whindersson Nunes está em Belém. No começo da noite, Whindersson postou em seu perfil do Instagram imagens feitas em um restaurante que fica na orla do rio Arapari, em Bacarena, com a frase "Suave man".

O piauiense também esteve com a cantora Joelma, pela manhã, no Parque Estadual do Utinga, em Belém. Até o momento, não há informação se os dois estavam no parque ambiental a passeio ou se estavam realizando algum trabalho.