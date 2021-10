Atriz é criticada após falar que não acredita no celibato do padre Fábio de Melo

Elisa Lucinda vem sendo criticada após comentar em uma foto do padre Fábio de Melo afirmando que não acredita no seu celibato religioso. A atriz ainda declarou que ser celibatário para ser padre não fazia sentido. As informações são da Isto É.

"To te achando muito boy e sedutor. Sou contra o celibato.Com todo respeito que te tenho, não acredito no teu. E concordo", escreveu ela nos comentários da publicação, confira:

Em resposta, muitos seguidores criticaram a atitude da atriz e outros apoiaram. "Julgando o livro pela capa?? Quando um dedo aponta para alguém, tem outros 4 apontados pra vc!", disse um. "Ainda bem que opinião é igual a bunda!!!", declarou outro.

VEJA MAIS

Vendo a repercussão, ela retornou na foto e comentou: "Imagine, gente, não há ofensa em minhas palavras. Não considero sexo pecado. Acho um atraso da igreja tal rito. Adelia prado diz que ou tudo é bento ou nada é bento. E acho que este antagonismo entre fé e sexo, afasta os jovens, principalmente. Não estou intolerante e sim critica. Eu conheço muita gente que o acha atraente e não vejo nenhum erro nisso”, finalizou.