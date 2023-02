Eliminado do BBB 23, Cristian é comparado a paraense Ximbinha: ‘Topete e traição’; veja

No quadro “Big Terapia” da última quarta-feira (22), no BBB 23, o humorista Paulo Vieira entrevistou Cristian, eliminado na última terça (21), sendo o quinto brother a deixar o reality show. Na ocasião, o empresário gaúcho foi comparado a uma figura conhecida pelos paraenses: o ex-Calypso e ex-marido de Joelma, Ximbinha.

"Você ficou famoso pelo topete e pela traição. Tu é o novo Ximbinha? Guskey te usaram, te traíram, te jogaram no fogo igual o Diabo da Salgueiro e tu com medo do Fred Nicácio? Seria Fred Nicácio o Anti-Cristian?", brincou o humorista Paulo Vieira.

Cristian riu das piadas do apresentador, disse que desconfiou das pessoas erradas dentro do programa e brincou com o topete.