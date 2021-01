'Ele deu um soco na minha costela', disse ex de Nego do Borel

O caso do cantor Nego do Borel não para de ganhar mais capítulos. Agora, a ex-namorada do cantor e também ex-assessora de imprensa do artista, Swellen Sauer, relatou um episódio de agressão envolvendo o cantor. Ela alega que, em uma ocasião, Nego teria desferido um soco em "sua costela" numa boate, à época em que namoravam. Há alguns anos, ela já havia afirmado que o artista teria tentado "enforcá-la" com um carregador de celular.

"Passei por situações constrangedoras! Uma vez ele deu um soco na minha costela dentro de uma boate na Barra da Tijuca, onde eu tinha ido para uma gravação do clipe do Mc Tikão, que eu também assessorava", diz ela, em uma publicação nas redes sociais.

A história veio à tona em meio à polêmica envolvendo Nego e Duda Reis, ex-noiva do artista.

"Me sentia dependente daquela relação por muitos motivos. Eu amava a família dele, meus pais moravam em outra cidade e eu me sentia acolhida no lar dele. Subia o morro feliz! Passei por tudo o que todas passaram, mas sem o glamour que elas usufruíram. Desde o dia em que aceitei namorar com ele, no dia da morte do MC Daleste, eu já sabia como seria o final", critica ela. "Ele sempre foi muito egoísta, usava as pessoas. Todas! Mas eu minimizava tudo! Tratava mal a mãe, produtores, dj, empresário e, claro, a mim! Por incrível que pareça, acho que eu era a menos esculachada dessas pessoas que citei. Que triste!"

Swellen termina o desabafo pedindo que Nego se desculpe: "Leno, peça desculpas! Comece pela sua mãe, tia, avó...depois pela Alana, por mim, a amante, Julia e, por último, a essa menina que você conheceu tão novinha, mas que, como muitas de nós, precisou aprender cedo que a vida não é um morango com mel. Eu te respeito! Não desejo mal, como nunca desejei, e isso só é possível porque sou muito evoluída e muito forte. Procure um terapeuta, se isole, busque sua verdade. Volte a produzir música. Agora sem a pressa e o desespero pela fama."