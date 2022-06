Edu Guedes é internado logo após corrida automobilística e preocupa fãs

O apresentador e chef Edu Guedes precisou ser internado logo após participar de uma corrida automobilística em Interlagos, na capital paulista. O caso ocorreu no final da tarde deste domingo (12) e preocupou os fãs do famoso. As informações são da Agência Estado.



O chef foi para o Hospital Sancta Maggiore Dubai, na zona sul da capital paulista. De acordo com o amigo do apresentador, Pedro Rodrigo Aguiar, ele está bem e já teve alta hospitalar.



"Depois de uma verificação completa, foi apenas um susto mesmo. Para todos que estavam preocupados, ele está bem e já recebeu alta. Estamos juntos, Edu", escreveu ele no stories do Instagram