Edson Celulari anuncia o nome escolhido para a filha com Karin Roepke: 'Iluminada e brilhante'

Edson Celulari revelou aos seguidores qual o nome escolheu para a filha caçula, fruto do relacionamento com a atriz Karin Roepke. O ator surgiu ao lado da esposa em um vídeo no Instagram, onde agradece o carinho dos fãs e também conta o significado do nome da pequena. Ela nascerá nos próximos meses e já está sendo muito esperada pelo casal. As informações são do UOL.

VEJA MAIS

No início da gravação, o ator comentou que muitas pessoas estavam sugerindo nomes e agradeceu: "Muito obrigada pelo carinho e todo mundo que sugeriu nomes, que foram muitos", disse.

Depois, ele finalmente falou qual havia escolhido: "Nada mais justo do que compartilhar esse nome agora com vocês”. Então, os dois revelaram juntos: “O nome da nossa bebê é Chiara", declararam.

Em seguida, Celulari explicou o significado especial por trás da escolha: "Significa iluminada, brilhante. E ela já está iluminando a nossa vida".

Karin Roepke e Edson Celulari estão casados desde 2017. A atriz está grávida de sete meses.