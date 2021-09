Edson Celulari será pai aos 63 anos: 'Nossa menina, fruto de tanto amor'

Edson Celulari utilizou as redes sociais, na tarde desta sexta-feira (17), para compartilhar uma boa notícias com os fãs. O ator de 63 anos será pai pela terceira vez! A esposa do artista, Karin Roepke, está grávida da primeira filha do casal. As informações são do UOL.

Em uma séria de fotos, Celulari apareceu posando ao lado da amada. "Nossa menina, fruto de tanto amor, vem para iluminar ainda mais a nossa jornada.

Te amamos, filha!", escreveu na legenda.

Edson já é pai de Sophia e Enzo celulari, frutos de um antigo casamento com Cláudia Raia.