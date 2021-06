'É possível recuperar a liberdade', diz Fátima Bernardes incentivando população a tomar segunda dose

A apresentadora Fátima Bernardes, utilizou a visibilidade do programa no “Encontro”, na manhã desta quarta-feira (9), para fazer um apelo e incentivar as pessoas irem aos postos de saúde do país para completarem a imunização da segunda dose da vacina contra a covid-19.

Durante o programa ao vivo, a jornalista, que tomou a primeira dose AstraZeneca na semana passada, tentou conscientizar o público para a importância de se vacinar e, consequentemente, poder recuperar a liberdade de sair nas ruas sem medo da contaminação.

“As vacinas existem, é possível a gente recuperar a liberdade e a capacidade de convivência, mas a gente precisa estar vacinado. Volto aqui a fazer sempre um alerta: não deixe de tomar a segunda dose, por favor. Está assustador o número de pessoas que não voltam para receber a segunda dose. Se você já teve a chance, a felicidade de receber a primeira dose, não deixe de procurar, mesmo que já tenha passado o prazo. Vá até o posto mais próximo da sua casa, apresente o papel [carteirinha de vacinação], ou não apresente, diga que está na hora da sua segunda dose, que pela sua idade eles vão poder chegar. Não deixe de fazer sua segunda dose, por favor”, afirmou, durante a atração matinal.