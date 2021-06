'É como se nem preta eu fosse mais', dispara Karol Conká ao ser chamada de racista

A ex-BBB Karol Conká fez uma reflexão sobre ter direito de se defender e retratar após suas polêmicas no “BBB 21”. Ela disse que não se orgulha por seus desentendimentos dentro do reality terem aumentado a audiência.

Durante entrevista, ela afirma que o apoio das pessoas próximas foi importante para não se sentir pior: "Uma das maiores decepções que tive comigo mesma foi perceber o quanto tinha deixado de lado essa questão da minha ansiedade, que reverberou da pior forma. Eu ia falar ‘cadê a sororidade, cadê o movimento negro em massa?’".

Ela prosseguiu: "Não é passar a mão na cabeça, mas demonstrar apoio para o irmão que errou. Por que, quando um branco erra, a gente vê isso [de ataques] em massa nas redes sociais?". Karol conta que sente que o direito de defesa e retratação foram tirados dela: "É como se nem preta eu fosse mais". A rapper chegou a ser chamada de racista ao brigar com Lucas Penteado na casa e afirmou que "comunidades brigam entre si" e "pretos brigam entre si".

Todas as suas brigas, porém, fizeram o reality ter picos de audiência. "Isso mostra o quanto as pessoas amam odiar”, afirma. Ela contou que o mais difícil é lidar com um público que pede por retratação e que, quando vê uma celebridade se desculpar, diz que é mentira: “É como se eu tivesse cometido uma atrocidade".

Ela ainda fala que a comoção, em sua visão, deveria estar em cima de cobranças sobre a postura do atual governo com a pandemia: "Isso merece o gasto de energia para ir às redes ou às ruas e protestar. Nossa raiva tinha que ser canalizada para isso. Então, estou de mão dada aí com todo mundo que é fora morte, fora Bolsonaro. Estou na torcida para que o milagre aconteça", declarou. Mesmo assim, ela acredita que o ódio voltado a si possa ter ficado para trás. A rapper já recebeu pedidos de desculpas e mensagens de carinho, além de ter um aumento de seguidores nas redes sociais.