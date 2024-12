Dublê de Brad Pitt é condenado por crime sexual e considerado culpado de 19 acusações

Luke Ford, conhecido por seu trabalho como dublê de Brad Pitt em Guerra Mundial Z (2013), foi condenado a 21 anos atrás das grades na Escócia. Culpado de 19 acusações envolvendo agressão sexual, o ator ainda foi condenado por ameaças, assédio e violência contra nove mulheres, incluindo sete por estupro.

Além disso, o Tribunal Superior de Glasgow escutou os detalhes envolvendo os crimes cometidos contra suas vítimas entre 2008 e 2020, com abusos físicos, mentais e sexuais.

Uma das acusações sexuais envolve o crime de "stealthing", que conste na retirada do preservativo sem o consentimento da outra pessoa, seja antes ou durante a relação sexual.

Luke Ford foi como dublê de Brad Pitt em 'Guerra Mundial Z' (2013). (Reprodução)

Veículos internacionais, como BBC, The Guardian e Sky News, publicaram sobre a condenação nesta quarta-feira (18).

De acordo com o The Guardian, esse foi o primeiro processo envolvendo essa o "stealthing" na Escócia foi de Luke Ford. O caso aconteceu com uma mulher que o conheceu pelo Tinder em 2017, mesmo que ela tenha insistido no uso de camisinha e lhe entregar o preservativo, a vítima foi informada depois que ele não usou.

Após o ocorrido, Luke Ford enviou uma mensagem para ela: "Basta tomar a pílula e, se estiver grávida, só tirar". "Fiquei chocada e chateada. Eu não teria feito sexo com ele sem camisinha. Pedi para ele ir embora. Eu me senti completamente violada", confessou no tribunal.

VEJA MAIS

O dublê de Brad Pitt recebeu uma pena total de 21 anos, mas deve permanecer 16 anos atrás das grades. Nos demais anos, Ford ficará sob liberdade condicional e seguirá condições específicas de sua sentença. Além da prática dos crimes, ele registrava imagens comprometedoras de suas vítimas sem o consentimento delas, usando-as como ameaça.

Steven Gray, inspetor-detetive da Polícia da Escócia, descreveu o ator como "um predador sexual perigoso e manipulador". Luke Ford ainda é conhecido por outras participações em filmes, como River City (2012), Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), Outlander (2016) e Duas Rainhas (2018).