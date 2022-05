‘Doutor Estranho 2’: ator defende atriz Xochitl Gomez de ataques homofóbicos na Web

O ator Benedict Wong defendeu, on-line, a atriz Xochitl Gomez, de 16 anos, de ataques homofóbicos. A jovem já havia falado sobre os comentários de ódio por causa da sua personagem no filme ‘Doutor Estranho 2’, da Marvel. No longametregem, Gomez vive a personagem America Chavez que é uma heroína gay.

O filme “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” também faz uma referência às mães de America, que são lésbicas. A sequência do longa já foi proibida em territórios como a Arábia Saudita. A Disney manteve as cenas com personagens LGBTQIA+ e o lançamento da obra acontece nesta quinta-feira (05), em todas as salas de cinemas.

Segundo o site da Jovem Pan, Xochitl se pronunciou em entrevista à Asia One. ‘É uma grande coisa que a América esteja nesse filme. É algo simplesmente gigantesco. Estou muito feliz que a Marvel tenha se agarrado a isso e mantido a cena no filme. É muito louco pensar que sou eu quem interpreta. Embora, sim, meu nome está circulando em conversas de ódio e coisas do gênero, mas tudo bem’, afirmou a artista.

O intérprete do mago, Wong, se posicionou: ‘Não está tudo bem. Temos que entender coletivamente isso… ela fez o teste aos 13 anos e se juntou a nós aos 14, um dos atores mais jovens a se juntar em um filme dessa magnitude. Você sabe, ela é apenas uma jovem fazendo seu papel e a admiro por isso’, afirmou. ‘Sinto vergonha de todos esses trolls que são covardes por não mostrarem a cara [fora da internet]. Eles deveriam sentir uma profunda vergonha do que estão fazendo’, acrescentou Benedict.