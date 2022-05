'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' é a estreia da semana nos cinemas; confira a programação

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Estreia)

Dir: Sam Raimi

Aventura, 14 anos

Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), e seu parceiro Wong (Benedict Wong), continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do Disney+ WandaVision e tem relação também com Loki. O longa pertence a fase 4 do MCU onde a realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda de Wanda (Elizabeth Olsen), que vive isolada desde os eventos de WandaVision.

Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 19h15; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 13h30, 16h, 18h30; Cinesystem Metrópole 4 (2D leg): 21h; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 15h, 17h30, 20h, 22h30; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 13h (exceto seg e sáb), 18h, 21h30; Cinesystem Metrópole 8 (2D leg): 15h30; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 11h (sáb), 14h30, 17h, 22h; Cinesystem Metrópole 10 (2D leg): 19h30; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h40, 17h20, 20h; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h10, 16h50, 19h30; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 20h20; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 13h45 (sáb e dom), 16h20, 19h; Moviecom Castanheira 5 (2D leg): 21h40; Moviecom Castanheira 6 (3D dub): 15h50; Moviecom Castanheira 6 (3D leg): 18h40; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 21h20; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 15h20, 18h, 20h40; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 12h45 (sáb e dom); Moviecom Pátio 1 (3D dub): 14h10; Moviecom Pátio 1 (3D leg): 19h30; Moviecom Pátio 1 (2D leg): 16h50; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h40, 17h20, 20h; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 15h20, 18h, 20h40; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 12h40 (sáb e dom); Moviecom Pátio 5 (2D dub): 13h40 (sáb e dom), 16h20, 19h, 21h40; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 18h30; Moviecom Pátio 6 (2D leg): 21h10; Cinépolis Boulevard 2 (3D leg): 13h15, 16h, 18h45, 21h30; Cinépolis Boulevard 3 (2d dub): 12h15, 15h, 17gh45, 20h30, 23h15 (sáb e dom); Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 13h45, 16h30, 19h15, 22h; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 12h45, 15h30, 18h15, 21h, 23h45 (sáb e dom); Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 14h30, 17h15, 20h, 22h30; Cinépolis Parque 2 (3D dub): 13h45, 16h30, 19h15, 22h; Cinépolis Parque 4 (3D dub): 13h15, 16h, 18h45, 21h30; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 12h45 (sáb e dom), 15h30, 18h15, 21h, 23h40 (sex e sáb); Cinépolis Parque 6 (2D dub): 12h15 (sáb e dom), 15h, 17h45, 20h30, 23h15 (sex e sáb); Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h15, 17h, 22h30; Cinépolis Parque 7 (2D leg): 19h45; UCI Bosque 2 (3D leg): 19h30; UCI Bosque 2 (3D dub): 14h10, 16h50, 22h10; UCI Bosque 3 (2D leg): 16h35, 21h55; UCI Bosque 3 (2D dub): 13h55, 19h15; UCI Bosque 4 (2D leg): 15h30, 20h30; UCI Bosque 5 (3D dub): 13h40, 16h20, 19h, 21h40;





Meu amigãozão - O filme (Estreia)

Dir: Andrés Lieban

Animação, livre

Yuri, Lili e Matt se preparam para um dia especial e muito aguardado. Mas os sonhos da turma vão por água abaixo quando descobrem que os pais mudaram os planos e agora vão juntos para uma mesma colônia de férias, com várias crianças que eles nunca viram. Juntos, eles vão para o mesmo ônibus e quando estão prestes a embarcar na excursão, os AmigãoZões entram em ação e saem correndo com seus pequenos amigos para dentro do parque. Eles escapam para um lugar fantástico. Mas ali vive Duvi Dudum, uma criatura suspeita que quer ter todos os AmigãoZões só pra ele e acaba distraindo as crianças e levando Golias, Nessa e Bongo para uma ilha distante onde ele esconde muitos outros AmigãoZões.

Cinépolis Parque 7 (2D dub): 12h10 (sáb e dom);





Jujutsu Kaisen 0

Dir: Sunghoo Park

Aventura, 14 anos

O jovem Yuta Okkotsu ganha o controle de um espírito extremamente poderoso, então um grupo de feiticeiros o matriculam na Tokyo Prefectural Jujutsu High School, para ajudá-lo a controlar esse poder e também para ficar de olho nele.

Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 15h15, 19h35; Cinesystem Metrópole 7 (2D leg): 17h25; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 17h10; Moviecom Pátio 3 (2d dub): 14h20; Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 19h; Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 21h15; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 18h;





Downton Abbey - Uma Nova Era

Dir: Simon Curtis

Drama, 12 anos

Em Downton Abbey II: Uma Nova Era, depois de hospedar a família real e ir ao baile real, a nobre família Crawley se mete em um mistério. Um dia, a Condessa Viúva chama seu filho e sua neta mais velha para contar um segredo que não revelou por anos: ela herdou uma villa no sul da França. Ao ser questionada, ela diz que foi um estranho que perguntou e ela não hesitou em ter mais uma propriedade. Mas sem saber o porque que alguém queria dar o terreno para a Viúva e em saber aonde exatamente o local fica, a família Crawley decide ir para o sul da França e desvendar o mistério. Lá, encontrarão várias celebridades e fofocas da elite francesa do século XX. Enquanto isso, um casamento está prestes a começar entre Tom Branson e Lucy Smith; Mary fazendo seu estreia como diretora e a nova cabeça da família Crawley.

Moviecom Castanheira 4 (2D leg): 15h; Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 14h;





Cidade Perdida

Dir: Aaron Nee, Adam Nee

Aventura, 14 anos

A brilhante, porém reclusa, autora Loretta Sage (Sandra Bullock) escreve sobre lugares exóticos em seus romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan (Channing Tatum), que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, Dash. Durante a turnê de promoção de seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico (Daniel Radcliffe), para que ela o guie ao tesouro da cidade perdida descrita em seu livro recente. A fim de provar que é possível ser um herói na vida real, não somente nas páginas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. Forçados a viver uma aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar junto para sobreviver e encontrar o antigo tesouro, antes que seja perdido para sempre.

Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 17h; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 21h45; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 21h50; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 21h50; UCI Bosque 1 (2D dub): 20h50;





Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

Dir: David Yates

Fantasia, 10 anos

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é a sequência das aventuras de Newt Scamander (Eddie Redmayne), um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore (Jude Law) na luta contra o vilão Grindelwald (Mads Mikkelsen). A trama mostra por que o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e é incapaz de detê-lo sozinho, confia no magizoologista para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa.

Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 14h15, 21h40; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 18h45; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 14h20 Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 17h30; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 16h30; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 16h40, 19h30; Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 22h20; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 20h50; Cinépolis Parque 1 (2D dub - cinematerna): 14h (ter); UCI Bosque 6 (2D leg): 22h; UCI Bosque 6 (2D dub): 13h, 15h55, 18h50;





Detetives do Prédio Azul - Uma Aventura No Fim do Mundo

Dir: Mauro Lima

Aventura, livre

Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) se veem em apuros quando Severino (Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia em formato de colar, era, na verdade, uma das metades do valioso ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se transformar em uma figura maligna e controlar toda a magia do mundo, algo que o medalhão é capaz de fazer, colocando o mundo da magia em risco. Agora, o trio precisa arranjar um modo de tirar o medalhão que manipula do porteiro. Mas para fazer isso, eles terão que viajar o mundo para chegar no ponto mais congelante do planeta e contam com a ajuda da feiticeira Berenice (Nicole Orsini).

Cinesystem Metrópole 7 (2D nac): 13h (sáb e dom); Moviecom Castanheira 6 (2D nac): 13h40 (sáb e dom); Moviecom Pátio 6 (2D nac): 13h50 (sáb e dom); Cinépolis Boulevard 7 (2D nac): 12h (sáb e dom); Cinépolis Parque 1 (2D nac): 12h30 (sáb e dom);UCI Bosque 4 (2D nac): 13h15, 18h10;





Sonic 2

Dir: Jeff Fowler

Animação, livre

Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 13h45, 16h15, 21h35; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 19h20; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 19h20; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 16h; Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 13h30, 16h15; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 15h15 (exceto ter); UCI Bosque 1 (2D dub): 13h05, 15h40, 18h15;

Cine Líbero



Festival Cuíra em Cenas

De 29/04 até 01/05: 16h

Informações: https://www.instagram.com/ondinastudio/.



Cinema on-line

#EmCasaComSesc

Novos filmes foram adicionados na plataforma, entre eles: “The Black Power Mixtape”, “A Professora de Violino” e “Pela Janela”. A programação segue até dia 11/05. Acesso: sescsp.org.br/cinemaemcasa.



Itaú Cultural Play

A plataforma de streaming disponibiliza nove curtas-metragens do festival internacional de documentário “É Tudo Verdade”. Acesso em: www.itauculturalplay.com.br.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)