Do hit a mansão: De onde veio a fortuna de Manoel Gomes, do sucesso “Caneta Azul”

O novo estilo de vida de Manoel Gomes significa uma volta por cima para o artista. Em recente vídeo divulgado pelo canal PodPah, no Youtube, o dono do hit “Caneta Azul”, de 54 anos, mostrou a sua nova mansão em Alphaville, São Paulo. Além disso, ele também comemorou a compra de uma Range Rover, avaliada em R$ 650 mil.

No ano passado, Manoel acusou seus ex-empresários de suposto golpe financeiro, avaliado em cerca de R$1 milhão. Investindo na carreira de música e com o retorno positivo, Manoel passou a aumentar seus bens a partir de investimentos e com campanhas publicitárias, de onde vem grande parte de sua renda.

Recentemente, ele lançou uma música com o cantor Tierry, chamada "Lá ele", acumulando mais de 72 milhões de acessos somente no YouTube. Inclusive, foi em parceria com o astro do arrocha que Manoel saiu em turnê pelos Estados Unidos em abril do ano passado. O álbum mais recente do maranhense, “Manoel Gomes, Blue Pen”, conta com 27 faixas. Incluindo as canções que já eram virais, como “Maura”, “Eu vou deixar de ser besta” e claro, “Caneta azul”.

Manoel Gomes concorreu a um cargo de deputado estadual, em 2022, na sua cidade natal. Na época, o candidato declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 542.615,25. Os bens se dividem entre uma casa, um carro, uma moto, aplicações e capital social de uma empresa com o seu nome “MJ Gomes”.

Em entrevista ao Podpah, na última semana, Manoel Gomes contou que se sente realizado e que morar com o filho na área nobre de São Paulo tem sido uma de suas maiores conquistas. “Aqui tem uns pássaros que cantam, e isso lembra a minha região."

Manoel Gomes ficou famoso em 2019, quando decidiu compor uma música depois que perdeu uma caneta na escola e levou uma bronca da professora. Colegas de trabalho postaram um vídeo dele cantando na internet, e o registro viralizou.