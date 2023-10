Ex de Manoel Gomes, do hit Caneta Azul, chora e diz que foi usada: 'Estou sozinha'

A influenciadora Maria Reis usou suas redes sociais para criticar Manoel Gomes, o cantor da música "Caneta Azul", após ele ter negado que os dois se casariam. Aos prantos, a cirurgiã-dentista disse que foi usada pelo artista. Nesta quarta-feira (4), a cirurgiã-dentista afirmou que eles estavam noivos.

"Não tenho condições de falar agora. Um cara que me jogou na mídia como noiva, que ligou para minha mãe, para as minhas amigas, está me fazendo passar de palhaça, de interesseira, de farsa, de marketing. Não tenho condições de falar agora, preciso tomar remédio. Estou sozinha, moro sozinha em Palmas, não tenho estrutura psicológica para falar com vocês agora", disse Maria, enquanto chorava em um vídeo publicado no Instagram.

VEJA MAIS

Também na quarta-feira, Manoel negou veementemente que tenham passado para a etapa de noivado. Além disso, ele compartilhou um vídeo contando detalhes de seu breve relacionamento com Maria. Veja:

O cantor disse que a moça que estava com ele só queria saber de seus bens materias. Ela queria saber quem mexia nas minhas contas bancárias", disse o cantor. Com esse desconforto, Manoel decidiu terminar tudo com Maria, seu romance de duas semanas.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)