Cantor de 'Caneta azul', Manoel Gomes está solteiro: 'Perguntando das minhas contas bancárias'

O músico Manoel Gomes, famoso pelo hit "Caneta azul", que anunciou seu noivado há duas semanas, veveu momentos confusos na vida amorosa. Após a empresária e cirurgiã-dentista do Tocantins Maria Reis se declarar para ele nas redes sociais, o artista esclareceu aos seus seguidores sobre a sua relação com ela. Nesta quarta-feira (4), Manoel negou veementemente que seja namorado ou noivo dela. Além disso, ele compartilhou detalhes de seu breve relacionamento com Maria. O cantor disse que ficou incomodado pelas diversas perguntas da noiva sobre quem administrava seus bens, suas contas bancárias e suas redes sociais e, por isso, decidiu terminar tudo.

VEJA MAIS

Manoel Gomes não se posicionou no seu perfil no Instagram, diferente de Maria, que apareceu nos stories do seu perfil chorando: "Gente, eu simplesmente não tenho condições de falar agora. Um cara que me jogou na mídia como noiva, ligou pra minha mãe, minhas amigas, todo mundo, está me fazendo passar de palhaça, interesseira, farsa, marketing. Eu preciso tomar remédio, eu estou sozinha. Minha família está longe, no Jalapão, moro sozinha em Palmas. Não tenho estrutura psicológica pra falar com vocês agora".