Manoel Gomes, cantor de 'Caneta Azul', rompe contrato com acusado de desvio de R$ 7 milhões

O cantor do hit Caneta Azul, Manoel Gomes, rompeu contrato com o empresário Leonardo Santana e o acusa de desviar R$ 7 milhões de seu patrimônio. O artista acusa também outro empresário, Joab Castro, de participar do ato ilícito.

O advogado de Manoel Gomes, João Nascimento, afirmou a um portal de notícias que a equipe jurídica do cantor quer o reconhecimento pela Justiça de que o rompimento foi por “justo motivo”. Caso o motivo seja assim reconhecido, o pagamento de multa rescisória é dispensado.

Em contraponto ao alegado pelo cantor, Leonardo Santana afirmou também a um portal de notícias que possui documentos que comprovam que ele não desviou dinheiro algum. “Todas as mentiras e acusações infundadas que estão sendo feitas pelo Manoel Gomes hoje, sem nenhuma prova, é apenas porque meus dois sócios, Lineu Júnior e Manoel Dias, querem me tirar do contrato de empresário para usurpar a minha porcentagem nos ganhos", argumentou em resposta ao Splash, do Uol, no dia 3 de julho.

Lineu Júnior, um dos empresários atuais de Manoel Gomes, afirma que Leonardo Santana e Joab Castro foram responsáveis pelo roubo de R$ 7 milhões. Para dar sustentação ao posicionamento, devem ser analisados cachês e contratos de publicidade assassinados nos últimos quatro anos.

Em junho deste ano, Leonardo Santana já havia se posicionado publicamente em sua defesa. "Nunca chegaram em mim para falar sobre o assunto. Simplesmente viajaram com Manoel para o Rio de Janeiro e botaram um segurança com ele. O cantor está com o celular retido para que eu não entre em contato”, afirmou no período.