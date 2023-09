Manoel Gomes, dono do hit 'Caneta Azul', anuncia noivado com cirurgiã dentista

O cantor Manoel Gomes, conhecido pelo hit "Caneta Azul", surpreendeu seus fãs e seguidores ao anunciar seu noivado com a cirurgiã dentista Maria Reis. O anúncio foi feito na última sexta-feira (22) e o casal celebrou o compromisso em um restaurante chique em São Paulo.

O anúncio do noivado foi feito por meio das redes sociais em um vídeo do cantor com um buquê de flores. Maria Reis, que é natural de São Félix, município do Jalapão, no Tocantins, compartilhou nos stories os momentos do casal e disse que Manoel é "o último romântico".

A cirurgiã também rebateu comentários sobre ele ser mais baixo que ela. "Vocês ficam falando que sou mais alta que o Manoel... Gente, eu uso salto! E o que faz um homem não é sua altura e sim suas atitudes", escreveu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)