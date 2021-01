DJ Renan da Penha é atacado na internet por término de noivado com influenciadora Lorena Vieira

O término do noivado do DJ Renan da Penha com a influenciadora Lorena Vieira gerou uma série de ataques ao artista. Na manhã do último domingo (03), a ex-noiva anunciou o fim do relacionamento nos stories. Chorando muito, Lorena não revelou o real motivo do término. Lorena e Renan já estavam juntos quando ele foi preso no ano passado e solto no dia 23 de novembro do mesmo ano, após seis meses de detenção.

"Passando aqui para dizer que meu relacionamento com o Rennan acabou. Muita gente vai perguntar o porquê, mas eu não quero falar. É algo que tem que acabar, eu tenho que conseguir sair desse relacionamento. Só quero conseguir me cuidar e não ficar mal com isso. Acho que daqui para frente vai dar tudo certo. Você sempre acha que a pessoa vai mudar, até acontecer o pior”, declarou. Lorena apagou os vídeos em seguida.

Após os vídeos viralizarem, Renan da Penha começou a receber uma série de ataques pelas redes sociais, e até foi ameaçado de morte. "Tenho que ser ameaçado de morte por terminar uma relação? Que mundo é esse que estamos vivendo? As pessoas nem sabem o motivo do término e estão mais preocupadas em me atacar, sem saber o que aconteceu, do que me ajudar. Prejudicados aqui somos eu e ela, e ninguém entende isso. Ambos estão saindo perdendo e não estou feliz com isso. Por favor, respeitem o meu momento".