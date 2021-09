Dj Chapeuzinho faz o clima esquentar nas redes dançando funk

DJ Chapeuzinho fez o clima nas redes sociais esquentar nesta semana ao compartilhar um vídeo dançando funk com um biquíni mínimo e megadecotado. Na ocasião, ela fez a coreografia da música “Sua amiga deu”, de MC Levin, e rapidamente roubou a cena com suas marquinhas em destaque.

A musa também impressionou os internautas com seus seios volumosos e muita sensualidade. Além do vídeo dançando, ela ainda postou algumas fotos usando o look estiloso com estampa animal print.

Diante da beleza de DJ Chapeuzinho e de suas curvas poderosas, os fãs ficaram apaixonados e não pouparam elogios para ela. “Que mulher maravilhosa”, disse um rapaz. “Um espetáculo”, destacou outro. “Sem condições pra essa beleza”, comentou mais um. “A mais linda e gostosa”, elogiou outro admirador.

Com mais de 580 mil seguidores no Instagram, DJ Chapeuzinho se destaca nas redes sociais com suas fotos e vídeos repletos de muita beleza e sensualidade. A jovem mineira, natural da cidade de Varginha, tem 24 anos e toca em eventos do país todo.

Além dos trabalhos como DJ e influenciadora, ela é uma das integrantes da “Mansão Maromba”, que reúne pessoas de diferentes tribos e que buscam conquistar o “Shape Inexplicável”.