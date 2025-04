Diretor de ‘Rambo’, Ted Kotcheff, morre aos 94 anos

O cineasta Ted Kotcheff, diretor do filme “Rambo - Programado para Matar” (1982), morreu aos 96 anos. Segundo Thomas Kotcheff, filho de Ted, o cineasta estava cercado pela família no momento do óbito. A causa da morte não foi divulgada.

Ted morreu na última quinta-feira, 10 de abril. O diretor ganhou um Urso de Ouro no Festival de Berlim com a produção “O Grande Vigarista”, de 1974. No cinema, o cineasta fez sucesso com os filmes “Adivinhe Quem Vem para Roubar” (1977) e “Um Morto Muito Louco” (1989), além da adaptação literária protagonizada por Sylvester Stallone.

Na televisão, Ted Kotcheff foi produtor-executivo da série “Law & Order: SVU” (1999-). Em 1972, o cineasta ganhou o BAFTA pelo seriado “Play For Today” (1970-1984).